Дубинин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинин Василий Яковлевич

Дубинин Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

12.12.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дубинин Яков Андреевич

Мать: Дубинина Мария Логиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
05.09.1912

Жена: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Дубинин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Дубинин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: Чирихина Софья Васильевна

Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Дубинин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
12.12.1926
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Причина смерти: туберкулёз лёгких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close