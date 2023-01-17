Дубинин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти12.12.1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дубинин Яков Андреевич
Мать: Дубинина Мария Логиновна
Бракосочетание
05.09.1912
Жена: Дубинина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.08.1913
Сын: Дубинин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дубинин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: Чирихина Софья Васильевна
Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Дубинин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Дубинина Мария Иосифовна
Смерть
12.12.1926
Причина смерти: туберкулёз лёгких