Дубинина Мария Логиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дубинин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1893
Дочь: Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1898
Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно