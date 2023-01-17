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Дубинина Мария Логиновна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дубинин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1893

Дочь: Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1898

Сын: Дубинин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Дубинин Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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