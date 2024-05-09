деревня Петропавловка, деревня Петропавловка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1463Петропавловка (Кинзелька), д. каз.при р. Малом Уране.8545220781831

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Вознесенская волость
655. Кинзелька (Петропавловка), село бывшее государственное, при речке Кинзельке, дворов 221, жителей 1356, церковь православная, лавка
657. Петропавловка, деревня бывшая государственная, при реке Уране, дворов 88, жителей 546

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Вознесенская волость
Д. Петропавловка. Б. госуд. Рус. Прав.319526575145493496

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
706201Петропавловкадеревня52°41'с.ш.53°18'в.д.N-39-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Кинзельский сельсовет
53623410116д Петропавловкадеревня
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