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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1463Петропавловка (Кинзелька), д. каз.при р. Малом Уране.8545220781831
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
655. Кинзелька (Петропавловка), село бывшее государственное, при речке Кинзельке, дворов 221, жителей 1356, церковь православная, лавка
657. Петропавловка, деревня бывшая государственная, при реке Уране, дворов 88, жителей 546
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Петропавловка. Б. госуд. Рус. Прав.3195—26575—145493496
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
706201Петропавловкадеревня52°41'с.ш.53°18'в.д.N-39-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Кинзельский сельсовет
53623410116д Петропавловкадеревня