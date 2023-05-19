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Дубинин Георгий Васильевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

14.08.1913

Дата смерти

13.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913

Отец: Дубинин Василий Яковлевич

Мать: Дубинина Мария Иосифовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинина Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Дубинина Тамара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Тамара Георгиевна

Смерть
13.09.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инское кладбище г.Новосибирска