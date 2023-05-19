Дубинин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1913
Дата смерти13.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1913
Рождение ребёнка
10.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинина Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Дубинина Тамара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1991
Похороны
Неизвестно
Инское кладбище г.Новосибирска