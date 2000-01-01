Дубинина Тамара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти01.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинин Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Дубинин Георгий Васильевич
Смерть
01.01.1992