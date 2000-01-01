Дубинина Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина Тамара Георгиевна

Дубинина Тамара Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

01.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинин Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Дубинин Георгий Васильевич

Смерть
01.01.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close