Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Даниил Осипович
Мать: Васса Романовна
Бракосочетание
02.01.1890 ст.
Жена: Колдаева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.
Дочь: Ефимова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Колдаева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.
Бракосочетание
08.07.1908 ст.
Жена: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно