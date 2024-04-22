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Иван Данилович

Место рождения

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1871 г.р.
1881 г.р.

Дети

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1899 г.р.
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Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Даниил Осипович

Мать: Васса Романовна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.01.1890 ст.

Жена: Колдаева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колдаева Мария Фёдоровна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.

Дочь: Ефимова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Колдаева Мария Фёдоровна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колдаева Мария Фёдоровна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колдаева Мария Фёдоровна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.07.1908 ст.

Жена: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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