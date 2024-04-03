Ефимова (Колдаева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1899 ст.
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1899 ст.
Отец: Иван Данилович
Мать: Колдаева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1925
Дочь: Новикова (Ефимова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1927
Рождение ребёнка
18.02.1929
Рождение ребёнка
25.12.1938
Смерть
1974