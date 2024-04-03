Ефимова (Колдаева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Колдаева) Елена Ивановна

Ефимова (Колдаева) Елена Ивановна

Место рождения

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.05.1899 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1899 ст.

Отец: Иван Данилович

Мать: Колдаева Мария Фёдоровна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1925

Дочь: Новикова (Ефимова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Васильевич

Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
1974
Мосальское, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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