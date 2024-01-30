Даниил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниил Осипович

Даниил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Данилович

Мать ребёнка: Васса Романовна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Романовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Данилович

Мать ребёнка: Васса Романовна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.

Сын: Колдаев Григорий Данилович

Мать ребёнка: Васса Романовна

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.06.1890 ст.
Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.