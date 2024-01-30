Даниил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип (Иосиф) Иванович
Мать: Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Данилович
Мать ребёнка: Васса Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Романовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Данилович
Мать ребёнка: Васса Романовна
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.
Сын: Колдаев Григорий Данилович
Мать ребёнка: Васса Романовна
Смерть
21.06.1890 ст.