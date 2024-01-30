Васса Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.06.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Даниил Осипович
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.
Сын: Колдаев Григорий Данилович
Отец ребёнка: Даниил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Данилович
Отец ребёнка: Даниил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Осипович
Смерть
15.06.1890 ст.