Васса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.06.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Даниил Осипович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1877 ст.

Сын: Колдаев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Даниил Осипович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Данилович

Отец ребёнка: Даниил Осипович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Осипович

Смерть
15.06.1890 ст.
Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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