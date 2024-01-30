Колдаева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолдаева Мария Фёдоровна

Колдаева Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

28.03.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1890 ст.

Муж: Иван Данилович

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Данилович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.

Дочь: Ефимова (Колдаева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Данилович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Данилович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Данилович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.03.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.