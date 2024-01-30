Колдаева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти28.03.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1890 ст.
Муж: Иван Данилович
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1899 ст.
Дочь: Ефимова (Колдаева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Данилович
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.
Смерть
28.03.1908