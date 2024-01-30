Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Стромынь, Богородский, Московская область

Дата рождения

1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Стромынь, Богородский, Московская область
Бракосочетание
08.07.1908 ст.

Муж: Иван Данилович

Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Данилович

Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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