Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1908 ст.
Муж: Иван Данилович
Рождение ребёнка
05.08.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Данилович
Машино, Щёлковский муниципальный район, Московская область