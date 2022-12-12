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Сорохтин Николай Павлович

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Место рождения

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.03.1861

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1861

Отец: Сорохтин Павел Иванович

Мать: Сорохтина Александра Ростиславовна

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сорохтин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сорохтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сорохтин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Сорохтина Елена Владимировна

Бракосочетание
?.04.1896

Жена: Сорохтина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Сорохтин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Сорохтина Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорохтина Мария Николаевна

Смерть
1930
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