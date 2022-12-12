Сорохтин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения23.03.1861
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1861
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сорохтин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сорохтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сорохтин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Сорохтина Елена Владимировна
Бракосочетание
?.04.1896
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Сорохтин Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Сорохтина Елена Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930