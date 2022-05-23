Сорохтин Владимир Николаевич 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорохтин Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1883

умер Неизвестно

Отец
Сорохтин Николай Павлович23.03.1861 г.р.
Мать
Сорохтина (Левенец) Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина (Горюнова) Гликерия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сорохтин Борис Владимирович1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сорохтин Николай Павлович

Мать: Сорохтина (Левенец) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорохтина (Горюнова) Гликерия Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сорохтин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Сорохтина (Горюнова) Гликерия Павловна

Смерть
Неизвестно

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