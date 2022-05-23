Сорохтин Владимир Николаевич
мужской, родился 1883
умер Неизвестно
ОтецСорохтин Николай Павлович23.03.1861 г.р.
МатьСорохтина (Левенец) Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина (Горюнова) Гликерия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сорохтин Борис Владимирович1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сорохтин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Сорохтина (Горюнова) Гликерия Павловна
Смерть
Неизвестно