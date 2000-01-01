Сорохтин Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтин Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сорохтин Владимир Николаевич

Мать: не указана

Смерть
1930
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