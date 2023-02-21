Сорохтин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сорохтин Иван Иванович

Мать: Сорохтина Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
29.04.1849

Жена: Сорохтина Анна Захарьевна

Рождение ребёнка
23.03.1861

Сын: Сорохтин Николай Павлович

Мать ребёнка: Сорохтина Александра Ростиславовна

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорохтин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Сорохтина Александра Ростиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорохтина Александра Ростиславовна

Смерть
Неизвестно