Сорохтин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
29.04.1849
Рождение ребёнка
23.03.1861
Сын: Сорохтин Николай Павлович
Мать ребёнка: Сорохтина Александра Ростиславовна
Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорохтин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Сорохтина Александра Ростиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно