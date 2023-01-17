Сорохтина (Турчанинова) Александра Ростиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1861
Сын: Сорохтин Николай Павлович
Отец ребёнка: Сорохтин Павел Иванович
Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорохтин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Сорохтин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно