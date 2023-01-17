Сорохтина (Турчанинова) Александра Ростиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтина (Турчанинова) Александра Ростиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1861

Сын: Сорохтин Николай Павлович

Отец ребёнка: Сорохтин Павел Иванович

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорохтин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Сорохтин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорохтин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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