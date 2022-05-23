Сорохтин Дмитрий Павлович Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорохтин Дмитрий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1859

умер Неизвестно

Отец
Сорохтин Павел Иванович1820 г.р.
Мать
Сорохтина (Турчанинова) Александра РостиславовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина (Белянкина) Софья ЛукиничнаОколо 1865 г.р.
Дети
Сорохтина Маргарита Дмитриевна05.10.1895 г.р.
Сорохтин Николай Дмитриевич25.11.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Сорохтин Павел Иванович

Мать: Сорохтина (Турчанинова) Александра Ростиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорохтина (Белянкина) Софья Лукинична

Рождение ребёнка
05.10.1895

Дочь: Сорохтина Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорохтина (Белянкина) Софья Лукинична

Рождение ребёнка
25.11.1900

Сын: Сорохтин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорохтина (Белянкина) Софья Лукинична

Смерть
Неизвестно

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