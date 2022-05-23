Сорохтин Дмитрий Павлович
мужской, родился Около 1859
умер Неизвестно
ОтецСорохтин Павел Иванович1820 г.р.
МатьСорохтина (Турчанинова) Александра РостиславовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина (Белянкина) Софья ЛукиничнаОколо 1865 г.р.
Дети
Сорохтина Маргарита Дмитриевна05.10.1895 г.р.
Сорохтин Николай Дмитриевич25.11.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1895
Дочь: Сорохтина Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорохтина (Белянкина) Софья Лукинична
Рождение ребёнка
25.11.1900
Сын: Сорохтин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорохтина (Белянкина) Софья Лукинична
Смерть
Неизвестно