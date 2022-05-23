Сорохтина (Эверт) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорохтина (Эверт) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сорохтин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович

Бракосочетание
?.04.1896

Муж: Сорохтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Сорохтин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коваленко (Сорохтина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно

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