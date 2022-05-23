Сорохтина (Эверт) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сорохтин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович
Бракосочетание
?.04.1896
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Сорохтин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коваленко (Сорохтина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Сорохтин Николай Павлович
Смерть
Неизвестно