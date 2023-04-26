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Горячев Андрей

Место рождения

Богородский р-н, Горьковская обл.

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

22.09.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Горячев Петр

Мать: Горячева Васена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева ?

Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Горячев Александр

Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария

Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Данилова (Горячев) Нина

Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария

Рождение ребёнка
16.03.1927

Сын: Горячев Алексей

Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Горячев Виктор

Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария

Смерть
22.09.1953
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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