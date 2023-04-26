Горячев Андрей
Место рожденияБогородский р-н, Горьковская обл.
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти22.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Горячев Петр
Мать: Горячева Васена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горячева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячева ?
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Горячев Александр
Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Данилова (Горячев) Нина
Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария
Рождение ребёнка
16.03.1927
Сын: Горячев Алексей
Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария
Рождение ребёнка
07.01.1928
Сын: Горячев Виктор
Мать ребёнка: Горячева (Гаврилова) Мария
Смерть
22.09.1953
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно