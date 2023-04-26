Горячев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1922
Дата смерти25.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1922
Отец: Горячев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячева Екатерина
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Горячев Евгений
Мать ребёнка: Горячева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Горячев Анатолий
Мать ребёнка: Горячева Екатерина
Смерть
25.03.1968
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно