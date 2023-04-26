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Горячев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1922

Дата смерти

25.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1922

Отец: Горячев Андрей

Мать: Горячева (Гаврилова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Екатерина

Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Горячев Евгений

Мать ребёнка: Горячева Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Горячев Анатолий

Мать ребёнка: Горячева Екатерина

Смерть
25.03.1968
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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