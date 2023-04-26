Горячев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горячева) Мария

Мать ребёнка: Горячева Васена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Васена

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Горячев Сергей

Мать ребёнка: Горячева Васена

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Горячев Андрей

Мать ребёнка: Горячева Васена

Смерть
Неизвестно

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