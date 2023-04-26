Горячев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горячева) Мария
Мать ребёнка: Горячева Васена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горячева Васена
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Горячев Сергей
Мать ребёнка: Горячева Васена
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Горячев Андрей
Мать ребёнка: Горячева Васена
Смерть
Неизвестно