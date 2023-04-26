Горячева Васена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Горячев Сергей
Отец ребёнка: Горячев Петр
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Горячев Андрей
Отец ребёнка: Горячев Петр
Богородский р-н, Горьковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горячев Петр
с.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячев Петр
Смерть
Неизвестно