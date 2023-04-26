Горячева Васена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева Васена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Горячев Сергей

Отец ребёнка: Горячев Петр

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Горячев Андрей

Отец ребёнка: Горячев Петр

Богородский р-н, Горьковская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горячев Петр

с.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Петр

Смерть
Неизвестно