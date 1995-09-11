Данилова (Горячев) Нина
Место рожденияс.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.
Дата рождения05.10.1924
Дата смерти11.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924
Отец: Горячев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Сергей
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Данилов Геннадий
Отец ребёнка: Данилов Сергей
Рождение ребёнка
28.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Сергей
Рождение ребёнка
17.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Сергей
Смерть
11.09.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно