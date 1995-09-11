Данилова (Горячев) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Горячев) Нина

Место рождения

с.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.

Дата рождения

05.10.1924

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924

Отец: Горячев Андрей

Мать: Горячева (Гаврилова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Сергей

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Данилов Геннадий

Отец ребёнка: Данилов Сергей

Рождение ребёнка
28.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Сергей

Рождение ребёнка
17.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Сергей

Смерть
11.09.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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