Горячева (Гаврилова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1903
Дата смерти20.11.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1903
Отец: Гаврилов Павел
Мать: Гаврилова Феодосия
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Горячев Александр
Отец ребёнка: Горячев Андрей
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Данилова (Горячев) Нина
Отец ребёнка: Горячев Андрей
Рождение ребёнка
16.03.1927
Сын: Горячев Алексей
Отец ребёнка: Горячев Андрей
Рождение ребёнка
07.01.1928
Сын: Горячев Виктор
Отец ребёнка: Горячев Андрей
Смерть
20.11.1973
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно