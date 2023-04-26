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Горячева (Гаврилова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1903

Дата смерти

20.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1903

Отец: Гаврилов Павел

Мать: Гаврилова Феодосия

Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Горячев Александр

Отец ребёнка: Горячев Андрей

Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Данилова (Горячев) Нина

Отец ребёнка: Горячев Андрей

Рождение ребёнка
16.03.1927

Сын: Горячев Алексей

Отец ребёнка: Горячев Андрей

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Горячев Виктор

Отец ребёнка: Горячев Андрей

Смерть
20.11.1973
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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