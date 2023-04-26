Данилов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1924

Дата смерти

20.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Около 1947 г.р.
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СК
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Данилов Геннадий

Мать ребёнка: Данилова Нина

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Нина

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
17.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Нина

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Нина

Смерть
20.07.1986
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
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