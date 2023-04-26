Данилов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1924
Дата смерти20.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Данилов Геннадий
Мать ребёнка: Данилова Нина
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Нина
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
17.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Нина
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Нина
Смерть
20.07.1986
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь