Рясный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Рясная) Анна
Мать ребёнка: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргальская (Рясная) Мария
Мать ребёнка: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рясный Владимир
Мать ребёнка: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
12.06.1914
Сын: Рясный Иван
Мать ребёнка: Рясная Анастасия
Смерть
Неизвестно