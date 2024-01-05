Рясный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рясный Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Рясная) Анна

Мать ребёнка: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргальская (Рясная) Мария

Мать ребёнка: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рясный Владимир

Мать ребёнка: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Рясный Иван

Мать ребёнка: Рясная Анастасия

Смерть
Неизвестно

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