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Рясный Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1914

Дата смерти

15.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1914

Отец: Рясный Иван

Мать: Рясная Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рясная (Панченко) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рясная (Панченко) Любовь

Рождение ребёнка
22.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рясная (Панченко) Любовь

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
15.11.1994
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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