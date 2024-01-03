Рясный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1914
Дата смерти15.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1914
Отец: Рясный Иван
Мать: Рясная Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рясная (Панченко) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рясная (Панченко) Любовь
Рождение ребёнка
22.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рясная (Панченко) Любовь
Смерть
15.11.1994
Похороны
Неизвестно