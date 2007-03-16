Рясная (Панченко) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1912
Дата смерти16.03.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912
Отец: Панченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рясный Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рясный Иван
Рождение ребёнка
22.03.1932
Сын: Ковалев Владимир
Отец ребёнка: Ковалев Николай
Рождение ребёнка
22.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рясный Иван
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
16.03.2007
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область