Рясная (Панченко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рясная (Панченко) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1912

Дата смерти

16.03.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912

Отец: Панченко Андрей

Мать: Панченко (Акимова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рясный Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рясный Иван

Рождение ребёнка
22.03.1932

Сын: Ковалев Владимир

Отец ребёнка: Ковалев Николай

Рождение ребёнка
22.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рясный Иван

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
16.03.2007
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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