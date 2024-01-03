Рясная Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рясная Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Рясная) Анна

Отец ребёнка: Рясный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргальская (Рясная) Мария

Отец ребёнка: Рясный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рясный Владимир

Отец ребёнка: Рясный Иван

Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Рясный Иван

Отец ребёнка: Рясный Иван

Смерть
Неизвестно

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