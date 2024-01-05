Рясный Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рясный Иван
Мать: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рясная Валентина
Мать ребёнка: Рясная Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Расный Александр
Мать ребёнка: Рясная Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рясный Валерий
Мать ребёнка: Рясная Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рясная Мария
Смерть
Неизвестно