Рясный Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРясный Владимир

Рясный Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рясный Иван

Мать: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рясная Валентина

Мать ребёнка: Рясная Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Расный Александр

Мать ребёнка: Рясная Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рясный Валерий

Мать ребёнка: Рясная Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рясная Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close