Чумакова (Рясная) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рясный Иван
Мать: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Сергей
Отец ребёнка: Чумаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Любовь
Отец ребёнка: Чумаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Лидия
Отец ребёнка: Чумаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумаков Иван