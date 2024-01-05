Чумакова (Рясная) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Рясная) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рясный Иван

Мать: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Сергей

Отец ребёнка: Чумаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Любовь

Отец ребёнка: Чумаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Лидия

Отец ребёнка: Чумаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Иван

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