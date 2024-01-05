Каргальская (Рясная) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рясный Иван
Мать: Рясная Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимец Нина
Отец ребёнка: Каргальский Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силантьева Ольга
Отец ребёнка: Каргальский Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тицкая Лидия
Отец ребёнка: Каргальский Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Ирина
Отец ребёнка: Каргальский Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргальский Павел