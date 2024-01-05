Каргальская (Рясная) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргальская (Рясная) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рясный Иван

Мать: Рясная Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимец Нина

Отец ребёнка: Каргальский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силантьева Ольга

Отец ребёнка: Каргальский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тицкая Лидия

Отец ребёнка: Каргальский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Ирина

Отец ребёнка: Каргальский Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргальский Павел

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