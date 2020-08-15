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Калинкович Григорий Маркович

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Место рождения

Джанкой, Украина

Дата рождения

11.06.1917

Дата смерти

07.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917

Отец: Калинкович Мотл (Мотел)

Мать: Калинкович Хана

Джанкой, Украина
Рождение ребёнка
23.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1950

Сын: Калинкович Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Москва, СССР
Московская государственная консерватория
Место жительства
Неизвестно
П.1.НОВОКУЗНЕЦКИЙ д. 5/7 кв. 64
Развод
Неизвестно

Жена: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Композитор, преподаватель
Смерть
07.06.1992
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