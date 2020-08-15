Калинкович Григорий Маркович
Место рожденияДжанкой, Украина
Дата рождения11.06.1917
Дата смерти07.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917
Отец: Калинкович Мотл (Мотел)
Мать: Калинкович Хана
Джанкой, Украина
Рождение ребёнка
23.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1950
Сын: Калинкович Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна
Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Москва, СССР
Московская государственная консерватория
Место жительства
Неизвестно
П.1.НОВОКУЗНЕЦКИЙ д. 5/7 кв. 64
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Композитор, преподаватель
Смерть
07.06.1992