Калинкович (Зак) Анна (Дина) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкович (Зак) Анна (Дина) Моисеевна

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Место рождения

Белая Церковь, Украина

Дата рождения

10.09.1918

Дата смерти

06.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918

Отец: Зак Мойзек

Мать: Зак Мария Иосифовна

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
23.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинкович Григорий Маркович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1950

Сын: Калинкович Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Калинкович Григорий Маркович

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкович Григорий Маркович

Развод
Неизвестно

Муж: Калинкович Григорий Маркович

Смерть
06.07.1982
Москва, СССР
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