Калинкович (Зак) Анна (Дина) Моисеевна
Место рожденияБелая Церковь, Украина
Дата рождения10.09.1918
Дата смерти06.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918
Отец: Зак Мойзек
Мать: Зак Мария Иосифовна
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
23.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинкович Григорий Маркович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.12.1950
Сын: Калинкович Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Калинкович Григорий Маркович
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
06.07.1982
Москва, СССР