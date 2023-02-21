Зак Мойзек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зак Мойзек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1918

Дочь: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Мать ребёнка: Зак Мария Иосифовна

Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зак Мария Иосифовна

Володарка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зак Фаина

Мать ребёнка: Зак Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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