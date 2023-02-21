Зак Мойзек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1918
Дочь: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна
Мать ребёнка: Зак Мария Иосифовна
Белая Церковь, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зак Мария Иосифовна
Володарка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зак Фаина
Мать ребёнка: Зак Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно