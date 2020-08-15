Калинкович Виталий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкович Виталий Григорьевич

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

05.12.1950

Дата смерти

15.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950

Отец: Калинкович Григорий Маркович

Мать: Калинкович Анна (Дина) Моисеевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Образование
1976
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
КАНТЕМИРОВСКАЯ д. 5 корп. 4 кв. 671
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "ЭКСПОДЕНТ"
Генеральный директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.2020
Москва
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