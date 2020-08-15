Калинкович Виталий Григорьевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения05.12.1950
Дата смерти15.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950
Москва, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Образование
1976
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
КАНТЕМИРОВСКАЯ д. 5 корп. 4 кв. 671
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "ЭКСПОДЕНТ"
Генеральный директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.2020
Москва