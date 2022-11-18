Калинкович (Калинкович) Хана
Место рожденияСимферополь
Дата рождения1894
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Калинкович) Ида
Отец ребёнка: Калинкович Мотл (Мотел)
Рождение ребёнка
11.06.1917
Сын: Калинкович Григорий (Герш) Маркович
Отец ребёнка: Калинкович Мотл (Мотел)
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост. Расстреляна