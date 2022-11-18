Калинкович (Калинкович) Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкович (Калинкович) Хана

Место рождения

Симферополь

Дата рождения

1894

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Калинкович) Ида

Отец ребёнка: Калинкович Мотл (Мотел)

Рождение ребёнка
11.06.1917

Сын: Калинкович Григорий (Герш) Маркович

Отец ребёнка: Калинкович Мотл (Мотел)

Смерть
1942
Причина смерти: Холокост. Расстреляна

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