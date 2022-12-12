Лопатников (Шнырихин) Григорий Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников (Шнырихин) Григорий Игнатов

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Мать: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 05.08.1892

Сын: Лопатников (шнырихин) Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Клавдия Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1902

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Григорьев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова

Смерть
Неизвестно
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