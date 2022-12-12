Лопатников (Шнырихин) Григорий Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Рождение ребёнка
Около 05.08.1892
Сын: Лопатников (шнырихин) Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Клавдия Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
20.10.1902
Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Григорьев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иванова
Смерть
Неизвестно