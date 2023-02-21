Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.08.1892

Сын: Лопатников (шнырихин) Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1897

Дочь: Клавдия Григорьева

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1902

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Григорьев

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Смерть
Неизвестно
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