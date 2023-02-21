Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.08.1892
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Рождение ребёнка
17.05.1897
Дочь: Клавдия Григорьева
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Рождение ребёнка
20.10.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Смерть
Неизвестно