Лопатников (Шнырихин) Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1892
Бракосочетание
19.01.1914
Жена: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Смольнов Константин Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Надежда Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Смерть
Неизвестно