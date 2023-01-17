Лопатников (Шнырихин) Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников (Шнырихин) Алексей Григорьев

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 05.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1892

Отец: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Мать: Агриппина Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
19.01.1914

Жена: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Смольнов Константин Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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