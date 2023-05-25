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Котов Фрол Куприянович

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1818 по 1823

Дата смерти

?.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1823

Отец: Котов Куприян Васильевич

Мать: Котова (Сопова) Праскева Мироновна (Григорьевна)

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевнина (Котова) Мария Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1849 по 1859

Сын: Котов Ермолай Фролович

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Василий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Стефан Фролович

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Котова Пелагия Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Котов Григорий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
?.05.1898

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