Котов Фрол Куприянович
Место рождения
Дата рожденияС 1818 по 1823
Дата смерти?.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1823
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевнина (Котова) Мария Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1849 по 1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Котова Пелагия Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.05.1898