Котов Василий Фролович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Котов Фрол Куприянович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1869 ст.
Жена: Котова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
?.07.1880
Дочь: Котова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Котова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
?.06.1990
Дочь: Котова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно