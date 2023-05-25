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Котов Василий Фролович

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Котов Фрол Куприянович

Мать: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.01.1869 ст.

Жена: Котова Евдокия Павловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1880

Дочь: Котова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Котова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
?.06.1990

Дочь: Котова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Павловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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