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Котова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1869 ст.

Муж: Котов Василий Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.07.1880

Дочь: Котова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Котова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Фролович

Рождение ребёнка
?.06.1990

Дочь: Котова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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