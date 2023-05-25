Котова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
?.07.1880
Дочь: Котова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Фролович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Котова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Фролович
Рождение ребёнка
?.06.1990
Дочь: Котова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Фролович
Смерть
Неизвестно