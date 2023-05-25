Котов Стефан Фролович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Котов Фрол Куприянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
?.05.1873
Дочь: Котова Гликерия Стефановна
Мать ребёнка: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
?.09.1879
Дочь: Котова Евфимия Стефановна
Мать ребёнка: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
?.02.1887
Мать ребёнка: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
?.01.1896
Мать ребёнка: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно