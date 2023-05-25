Котова (Гурова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Гуров Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
?.05.1873
Дочь: Котова Гликерия Стефановна
Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович
Рождение ребёнка
?.09.1879
Дочь: Котова Евфимия Стефановна
Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович
Рождение ребёнка
?.02.1887
Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович
Рождение ребёнка
?.01.1896
Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович
Смерть
Неизвестно