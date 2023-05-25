Котова (Гурова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Гурова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Гуров Семен

Мать: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Касма Стефанович

Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович

Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Котов Стефан Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.05.1873

Дочь: Котова Гликерия Стефановна

Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.09.1879

Дочь: Котова Евфимия Стефановна

Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.02.1887

Сын: Котов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Котов Максим Стефанович

Отец ребёнка: Котов Стефан Фролович

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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