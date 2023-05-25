Гуров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Харитон Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Котова (Гурова) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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