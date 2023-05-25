Котова (Сопова) Праскева Мироновна (Григорьевна)
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1818 по 1823
Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Котова Марина Куприяновна
Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич
Смерть
Неизвестно