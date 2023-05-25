Котова (Сопова) Праскева Мироновна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Сопова) Праскева Мироновна (Григорьевна)

Место рождения

Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мирон

Мать: не указана

Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1818 по 1823

Сын: Котов Фрол Куприянович

Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1819

Муж: Котов Куприян Васильевич

Большие Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Котов Егор Куприянович

Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Котова Марина Куприяновна

Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Котов Михаил Куприянович

Отец ребёнка: Котов Куприян Васильевич

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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