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Котов Михаил Куприянович

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

?.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Котов Куприян Васильевич

Мать: Котова Праскева Мироновна (Григорьевна)

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.05.1864

Дочь: Котова Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)

Рождение ребёнка
?.01.1867

Сын: Котов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)

Рождение ребёнка
?.07.1869

Дочь: Котова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)

Смерть
?.03.1896