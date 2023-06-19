Котов Михаил Куприянович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти?.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
?.05.1864
Дочь: Котова Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)
Рождение ребёнка
?.01.1867
Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)
Рождение ребёнка
?.07.1869
Дочь: Котова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1896