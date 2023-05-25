Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1864
Дочь: Котова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович
Рождение ребёнка
?.01.1867
Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович
Рождение ребёнка
?.07.1869
Дочь: Котова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович
Смерть
Неизвестно