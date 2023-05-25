Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ефросинья (Праскева) Ивановна (Ефремовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Михаил Куприянович

Рождение ребёнка
?.05.1864

Дочь: Котова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович

Рождение ребёнка
?.01.1867

Сын: Котов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович

Рождение ребёнка
?.07.1869

Дочь: Котова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Котов Михаил Куприянович

Смерть
Неизвестно

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