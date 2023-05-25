Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Фрол Куприянович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1865 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1868
Дочь: Прилипухова Меланья Антоновна
Отец ребёнка: Прилипухов Антон Трофимович
Рождение ребёнка
?.05.1869
Дочь: Прилипухова Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Прилипухов Антон Трофимович
Рождение ребёнка
?.02.1871
Сын: Прилипухов Феодор Антонович
Отец ребёнка: Прилипухов Антон Трофимович
Рождение ребёнка
?.06.1872
Сын: Прилипухов Иван Антонович
Отец ребёнка: Прилипухов Антон Трофимович
Смерть
Неизвестно